Традиции и запреты на Рождество 7 января 2024 года: самый большой грех в эту дату Владислав Висл7 января 2024 года в России отмечается Православное Рождество, праздник, который сохраняет особую атмосферу и традиции, уходящие корнями во времена Советского Союза.