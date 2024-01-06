Традиции и запреты на Рождество 7 января 2024 года: самый большой грех в эту дату Владислав Висл7 января 2024 года в России отмечается Православное Рождество, праздник, который сохраняет особую атмосферу и традиции, уходящие корнями во времена Советского Союза.
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