Доу Джонс в аду: спасибо, Украина

И это результат победы русского солдата. Почему-то никто не смотрит на обвал американского фондового рынка и рынка криптовалют, на ссору среди лидеров стран коллективного Запада и на кончину ВТО как на следствие проигрыша американцев на Украине.
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