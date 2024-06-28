ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вспоминается фраза из комедии "12 стульев",Ипполит Матвеичь сказал:"Сейчас будут бить и возможно ногами"!.Это после ш...Байден на весь ми...
  • 1941-1945
    У этого автора жена тёща и тесть китайцы И родные дети от китайца Он только не знамо какого рода племени Пусть вспомн...Ошибка Китая, кот...
  • ВераВерная
    Бывает и так...это жизнь...И жить ей одной, ...

Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

«Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Что это будет ПОЗОР для бидона...Было ясно ещё месяц назад.
Ответить
10 час.
Валерий Фоменков
Это было ясно ещё с того момента, как это убожество воткнули править империей зла сша. А вообще, какой народ, такой у него и президент. Чего вы хотите от нации жуликов, воров и убийц?
Ответить
9 час.
Eduard
Вспоминается фраза из комедии &quot;12 стульев&quot;,Ипполит Матвеичь сказал:&quot;Сейчас будут бить и возможно ногами&quot;!.Это после шахматного &quot;турнира&quot;!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх