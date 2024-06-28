Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

Что это будет ПОЗОР для бидона...Было ясно ещё месяц назад.

Валерий Фоменков

Это было ясно ещё с того момента, как это убожество воткнули править империей зла сша. А вообще, какой народ, такой у него и президент. Чего вы хотите от нации жуликов, воров и убийц?