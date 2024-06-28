«Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим.
Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Что это будет ПОЗОР для бидона...Было ясно ещё месяц назад.
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10 час.
Валерий Фоменков
Это было ясно ещё с того момента, как это убожество воткнули править империей зла сша. А вообще, какой народ, такой у него и президент. Чего вы хотите от нации жуликов, воров и убийц?
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9 час.
Eduard
Вспоминается фраза из комедии "12 стульев",Ипполит Матвеичь сказал:"Сейчас будут бить и возможно ногами"!.Это после шахматного "турнира"!
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5 час.
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