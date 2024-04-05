СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие

По факту сообщений об ухудшении самочувствия пятиклассников из средней школы №71 Пензы после посещения бассейна будет организована проверка, сообщает 4 апреля региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.
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