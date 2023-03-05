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Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Детройта» и одержал 21-ю победу в сезоне

Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Детройта» и одержал 21-ю победу в сезоне. «Айлендерс» обыграли «Ред Уингс» (4:1) в матче регулярного чемпионата, забросив 4 безответные шайбы в третьем периоде.

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