Александр Маршал объяснил причины негатива в адрес SHAMAN

Российский музыкант и бывший участник группы «Парк Горького» побеседовал с главным редактором «Абзац Медиа» Еленой Оя в рамках проекта «Так сказать» и порассуждал о причинах негатива, звучащего в адрес певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).
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