ЕС готовит закон о массовой слежке за переписочными приложениями Максим МорозовЕвропейский Союз готовится принять новый закон о массовом мониторинге общения граждан через Интернет, в том числе с помощью приложений сквозного шифрования (E2EE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии