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Кеннеди-младший предостерег США от решения по ударам вглубь РФ

Кеннеди-младший предостерег США от решения по ударам вглубь РФ

Отказавшийся от участия в американских выборах Роберт Кеннеди-младший обратился к Белому дому и главе государства Джозефу Байдену, призвав их не идти на необдуманные шаги, увеличивая накал бушующего на территории Украины противостояния.

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