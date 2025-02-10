Кандидат в канцлеры Мерц поддержал поставки Германии ракет Taurus Украине

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил 9 февраля во время дебатов с действующим главой бундестага Олафом Шольцем, что Германия должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.