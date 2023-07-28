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ЦТАК: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество России и КНДР

ЦТАК: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество России и КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне обменялись мнениям по поводу развития тактико-стратегического сотрудничества двух стран в области обороны.

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