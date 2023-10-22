Устройства на «Авроре» появятся в продаже в ноябре. Это будут российские смартфоны и планшеты

Мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на операционной системе «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябреКак сообщает «Коммерсантъ», холдинг Fplus собирается начать розничные продажи своих планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в потребительском сегменте.