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В Запорожье связали освобождение региона с операцией в Донбассе

В Запорожье связали освобождение региона с операцией в Донбассе

Станислав Красильников/ТАСС Продвижение на линии соприкосновения в Запорожской области возможно только после полного освобождения территории Донбасса, заявил член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

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