В Запорожье связали освобождение региона с операцией в Донбассе

Станислав Красильников/ТАСС Продвижение на линии соприкосновения в Запорожской области возможно только после полного освобождения территории Донбасса, заявил член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.
Станислав Красильников/ТАСС Продвижение на линии соприкосновения в Запорожской области возможно только после полного освобождения территории Донбасса, заявил член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.
Свежие комментарии