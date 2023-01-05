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Эван Мобли исполнил победный бросок в матче с «Санз»

Эван Мобли исполнил победный бросок в матче с «Санз»

Форвард «Кливленда» Эван Мобли отметился решающим попаданием в матче против «Финикса» (90:88). 21-летний баскетболист получил передачу от Донована Митчелла и совершил точный бросок со средней дистанции за 4 секунды до конца.

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