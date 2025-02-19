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Царьград

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План Пономарёва: переворот и раздел России совместно с СБУ

План Пономарёва: переворот и раздел России совместно с СБУ

Илья Пономарёв, признанный иностранным агентом, планировал дестабилизацию России совместно с СБУ, стремясь устроить вооружённый переворот и раздел страны.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Раньше самого Понаморева поймают экстрадируют в Россию и повесят за яйца на Красной площади!
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