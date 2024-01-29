Как состарить бумагу с помощью кофе

Привет, друзья! Бывает так, что руки жуть как чешутся что-нибудь задекорировать, а в наличие только распечатка на обычном черно-белом принтере, что же делать? Без паники! Идем на кухню, берем растворимый кофе и приступаем к работе.
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