Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 241 подписчик

Как состарить бумагу с помощью кофе

Как состарить бумагу с помощью кофе

Привет, друзья! Бывает так, что руки жуть как чешутся что-нибудь задекорировать, а в наличие только распечатка на обычном черно-белом принтере, что же делать? Без паники! Идем на кухню, берем растворимый кофе и приступаем к работе.

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