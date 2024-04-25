Французский профсоюз полицейских угрожает сорвать эстафету олимпийского огня

Профсоюз французских полицейских Alliance во вторник пригрозил сорвать эстафету олимпийского огня, если бонусы и финансовые компенсации, обещанные за их участие в Олимпийских играх, не будут выплачены в ближайшее время, сообщает AFP.
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