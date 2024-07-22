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Минобороны: морпехи ВС РФ спасли раненого солдата ВСУ

Минобороны: морпехи ВС РФ спасли раненого солдата ВСУ

Морские пехотинцы 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота спасли раненого солдата 58-й группы мотопехотной бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ) в селе Урожайное на южнодонецком направлении.

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