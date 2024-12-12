Спортивные выходные с «Известиями»

БоксГала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В пятницу в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет один из самых масштабных турниров по профессиональному боксу.
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