«Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

Командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения.
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