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Дончич запустил «сквозняк» с трехочкового и посмеялся над своим промахом

Дончич запустил «сквозняк» с трехочкового и посмеялся над своим промахом

В первой четверти седьмого матча серии 1-го раунда плей-офф между «Клипперс» и «Далласом» произошел забавный эпизод с участием разыгрывающего гостей Луки Дончича.

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