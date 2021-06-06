Дончич запустил «сквозняк» с трехочкового и посмеялся над своим промахом

В первой четверти седьмого матча серии 1-го раунда плей-офф между «Клипперс» и «Далласом» произошел забавный эпизод с участием разыгрывающего гостей Луки Дончича.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии