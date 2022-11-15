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В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек

В ООН объявили об увеличении населения Земли до восьми миллиардов человек

Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще миллиард, в то время как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения", — говорится в заявлении организации.

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