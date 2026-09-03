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"Меня радуют иконы, которые я пишу". Елена Проклова рассказала, чем занимается после выхода на пенсию

"Меня радуют иконы, которые я пишу". Елена Проклова рассказала, чем занимается после выхода на пенсию

73-летняя актриса Елена Проклова рассказала, что сейчас живет одна в своём доме в Сочи и пишет иконы.

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