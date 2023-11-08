Страны делят затонувшие сокровища на 20 млрд долларов

Глубины Мирового океана хранят ещё множество тайн и сокровищ. В скором времени один из таких трофеев, прозванный "Святым Граалем затонувших кораблей", по распоряжению правительства Колумбии будет поднят со дна Карибского моря.
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