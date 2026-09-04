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Мировое обозрение

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Самый дорогой букет к 1 сентября в Москве стоил 75,5 тысячи

Самый дорогой букет к 1 сентября в Москве стоил 75,5 тысячи

Самым дорогим цветочным заказом к Дню знаний в Москве стала корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей.

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