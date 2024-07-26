Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоту и погоду на Валааме

Красоту Валаама и погодные условия на нем обсудили в ходе встрече на этом острове в Ладожском озере президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи 26 июля, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул первого».