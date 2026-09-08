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Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Деа завершил карьеру в 32 года. Он выиграл чемпионат Германии с «Айсбэреном» в прошлом сезоне

Бывший форвард клубов НХЛ и КХЛ Жан-Себастьян Деа завершил карьеру, сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.

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