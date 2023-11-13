ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Крыму

Автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Керчи.Утром 13 ноября в Керчи по улице Войкова, в районе дома № 31, 18-летний водитель иномарки Daewoo Lanos, двигаясь со стороны улицы Петрова в направлении улицы Казакова, наехал на 11-летнего ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.