Война с Турцией кажется неизбежной: "Оружие русских позволит быстро победить". Пророчества сбудутся?

Падение Сирии приблизило мечту Эрдогана о воскрешении Великой Османской империи на один шаг. Однако расширение ее территорий за счет земель бывших среднеазиатских республик, Казахстана и особенного Кавказа неизбежно столкнет интересы Анкары с Россией.
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