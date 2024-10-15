ЦБ снизит предельный размер переплаты по микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга

Кроме того, регулятор планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), с 130 до 100% от суммы долга.
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