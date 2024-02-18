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Заноза

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Голос Мордора: Немцам власти предлагают пушки вместо масла

Голос Мордора: Немцам власти предлагают пушки вместо масла

В Германии заявили, что хотят увеличить военный бюджет страны до 3,5% ВВП. Задача крайне амбициозная, и министр обороны ФРГ Борис Писториус уже заявил, что сделать это будет крайне непросто Источник фото: image.

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