Эксперты назвали топ-5 мошеннических схем на Новый год

В топ-5 новогодних схем обмана вошли фейковые билеты, подставные розыгрыши, скидки, фиктивные услуги (например, Деда Мороза) и псевдоизменения в правилах и законодательстве, под предлогом которых у граждан выманивают данные и деньги.