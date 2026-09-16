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Регионы России

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Яна Поплавская раскритиковала Рому Зверя за нецензурную брань на концерте

Яна Поплавская раскритиковала Рому Зверя за нецензурную брань на концерте

Актриса Яна Поплавская резко осудила поведение солиста группы «Звери» Ромы Зверя (настоящее имя — Роман Билык) после инцидента на концерте в московских «Лужниках».

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