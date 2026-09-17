Билл Симмонс предложил «Сперс» обменять Фокса на Гарлэнда ради финансовой гибкости

После поражения «Сан-Антонио» в финале НБА появились вопросы о будущем Де’Аарона Фокса. На этом фоне Билл Симмонс предложил гипотетический сценарий обмена, который мог бы дать техасскому клубу больше финансовой гибкости.
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