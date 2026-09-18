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FiNE NEWS

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Петербург рвёт всех в гостиничных инвестициях: Северная столица забрала почти 60% рынка!

Вот это поворот! Пока многие сегменты коммерческой недвижимости в России просели, Петербург внезапно вырвался в абсолютные лидеры по инвестициям в гостиницы.

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