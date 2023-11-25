В Крыму напомнили о предложениях России США и НАТО до начала СВО

Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Отказ НАТО от расширения на восток и возвращения границ альянса к границам 1997 года является одним из вариантов завершения конфликта на Украине, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.