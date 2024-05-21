Украинские спонсоры готовы поставить новое вооружение

20 мая была проведена 22-я встреча в формате «Рамштайн», в этот раз онлайн. На ней глава Пентагона рассказал, что США и союзники потратили на оружие для Украины уже более 95 млрд долларов, и окончание поддержки в ближайшее время не предвидится — Киев ещё не получил обещанные F-16 в полном объёме, да и средств ПВО не хватает.