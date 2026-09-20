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Ким Кардашьян с матерью и бойфрендом, Ева Лонгория, Кэти Перри и Джастин Трюдо, Опра Уинфри посетили открытие музея Джорджа Лукаса

Ким Кардашьян с матерью и бойфрендом, Ева Лонгория, Кэти Перри и Джастин Трюдо, Опра Уинфри посетили открытие музея Джорджа Лукаса

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер в честь открытия нового музея Джорджа Лукаса Lucas Museum of Narrative Art.

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