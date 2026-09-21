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Показ фильма «Доживём до понедельника»

Показ фильма «Доживём до понедельника»

Кинотеатр «Иллюзион» подготовил специальный показ фильма Станислава Ростоцкого, посвящённый теме учительства и школьных воспоминаний.

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