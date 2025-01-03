Российские силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника

За ночь силы ПВО Российской Федерации уничтожили 22 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны РФ, десять уничтожены над Брянской областью, по четыре сбиты над Орловской и Ростовской, два – над Белгородской, по одному – над Волгоградской и Липецкой областями.