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Закон, порядок, государство

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В двух магазинах Калининградской области полицией изъяты вейпы и жидкости к ним без маркировки на 6,4 млн рублей

В Калининградской области сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Светлогорский» пресекли торговлю немаркированными электронными сигаретами и никотинсодержащими жидкостями в двух специализированных магазинах Светлогорска.

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