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Профессор Боголепова: число больных деменцией в России утроится к 2035 году

Профессор Боголепова: число больных деменцией в России утроится к 2035 году

Эксперт дала прогнозы и советы по борьбе с деменциейВрач-невролог профессор Анна Боголепова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявила о том, что количество людей с деменцией в России стремительно растёт.

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