Непогода в Москве заставила пассажиров рейса из Хургады часами сидеть в самолете

Пассажиры борта Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Хургады в Москву, несколько часов провели в самолете из-за того, что воздушное судно в ночь на 4 декабря не могло из-за снегопада приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.