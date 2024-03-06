В Крыму сочли создание крымской военной администрации психозом Киева

РИА Новости/Константин Михальчевский Создание украинскими властями крымской военной администрацией является психозом, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
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