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В Крыму сочли создание крымской военной администрации психозом Киева

В Крыму сочли создание крымской военной администрации психозом Киева

РИА Новости/Константин Михальчевский Создание украинскими властями крымской военной администрацией является психозом, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

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