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8 напитков для здоровья кожи

8 напитков для здоровья кожи

То, что вы пьете, может влиять на здоровье и внешний вид вашей кожи. Увлажняющие и богатые питательными веществами напитки, такие как вода с лимоном, зеленый чай и костный бульон, могут способствовать оздоровлению кожи, пишет Very Well Health.

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