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Царьград

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Трамп стремится завершить войну на Украине, заявляет Уолтц

Трамп стремится завершить войну на Украине, заявляет Уолтц

Президент США Дональд Трамп активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, сообщает постпред США при ООН Майк Уолтц.

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