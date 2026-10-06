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Газета.ру

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На Кубани отдыхающие случайно запечатлели медведя во время съемки ролика

На Кубани отдыхающие случайно запечатлели медведя во время съемки ролика

На Кубани медведь напугал отдыхающих, снимавших ролик под песню из «Бременских музыкантов». Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

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