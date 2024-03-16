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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о том, что Терентьев не прошел квалификацию спринта: «Мы наблюдаем последствия болезни и растренировку. Мышцы не готовы»

Александр Терентьев финишировал 54-м в квалификации конькового спринта. – Что происходит с Терентьевым? – Он достаточно долго болел.

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