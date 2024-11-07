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КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против «Спартака», СКА примет «Сочи»

КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против «Спартака», СКА примет «Сочи»

«Металлург» сыграет в гостях с «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Авангард» встретится на выезде с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», ЦСКА сразится со «Спартаком», СКА примет «Сочи».

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