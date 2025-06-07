WP: влияние «Большой семёрки» подорвали три удара – Путин, Брексит и Трамп Очередной саммит G7 должен состояться через неделю в Канаде – в лесах Скалистых гор.
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WP: влияние «Большой семёрки» подорвали три удара – Путин, Брексит и Трамп Очередной саммит G7 должен состояться через неделю в Канаде – в лесах Скалистых гор.
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