Сенсационный состав звезд и невероятное шоу: раскрыты подробности Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА

До самого ожидаемого события российского шоу-бизнеса осталось чуть больше двух месяцев. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан Пресс-служба МУЗ-ТВДо самого ожидаемого события российского шоу-бизнеса – Премии МУЗ-ТВ 2025.
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