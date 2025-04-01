Сенсационный состав звезд и невероятное шоу: раскрыты подробности Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА

До самого ожидаемого события российского шоу-бизнеса осталось чуть больше двух месяцев. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан Пресс-служба МУЗ-ТВДо самого ожидаемого события российского шоу-бизнеса – Премии МУЗ-ТВ 2025.